L’incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 31 agosto, lungo la ex statale per Genova a breve distanza dal supermercato Unes

E’ accaduto verso le 9,30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo in sella alla propria bicicletta è stato investito a una fiat panda condotta da una donna.

L’uomo, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della compagnia di Tortona e dagli agenti della Polizia Municipale prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, è caduto a terra ed è rimasto incastrato con una gamba sotto l’automobile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e gli addetti del Servizio di emergenza 118.

L’uomo è stato prontamente liberato e trasportato dai Soccorritori al Pronto Soccorso dell’ospedale dove è stato sottoposto ad accurati esami oltre ad essere medicato per le contusioni ed escoriazioni subite nell’urto con l’auto.

Al momento in cui scriviamo non è stato possibile conoscere la prognosi ma, a quanto pare, non è in pericolo di vita.

L’incidente è l’ennesimo che si verifica in un tratto di strada dove sono accaduto anche incidenti mortali, l’ultimo dei quali circa un paio di anni fa.