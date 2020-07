Avete mai provato a gustarvi un ottimo apericena con specialità non comuni sorseggiando ottime bevande con sottofondo la musica di un violino?

Sì, proprio quello strumento che sa essere dolce e struggente allo stesso tempo e che manipolato da mani di un musicista esperto, è in grado di creare un’atmosfera unica nel suo genere

Se non avete mai provato un’esperienza simile, niente paura, venerdì 10 luglio ne avrete l’occasione: dalle ore 19:30, infatti, presso il bar “Al ’92” in Spalto Borgoglio 62, ad Alessandria, sarà possibile degustare ottimi piatti accompagnati dalle magiche note di un violino.

E’ una delle tante nuove iniziative scaturite dall’inventiva della mente geniale di Virginia D’Amico, titolare del locale, che non ci sta ad avere una Caffetteria e Winebar simile a tante altre ma è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e diverso.

Così dopo l’ultimo venerdì al “Bacaro Veneziano” per il 10 luglio si è inventata un seguito di lusso: il violino, abile strumento molto utilizzato nella musica veneziana che si erge a protagonista di una serata davvero unica nel suo genere e non mancherà di riscuotere consensi.

Non anticipiamo oltre, per non rovinarvi la sorpresa, tuttavia, per non lasciavi completamente al buio, pubblichiamo di seguito le immagini di alcune specialità che potrete degustare venerdì sera.