Ore 11,34 di oggi, martedì 7 luglio: un mamma visibilmente preoccupata, dà l’allarme e chiama il 112: suo figlio di un anno è rimasto chiuso all’interno dell’auto, mentre impazza la calura estiva.

Accade in via Ugone Visconti, nel rione di Porta Voghera, a Tortona.

Sul posto si precipitano immediatamente i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona, insieme ai Carabinieri e quando arrivano trovano una Volkswagen Passat sul ciglio della strada e il bimbo regolarmente seduto sul seggiolino dell’auto con la mamma ovviamente disperata.

I pompieri di Tortona che ormai da tempo hanno dimostrato di saper risolvere quasi ogni situazione che sembra impossibile, si mettono al lavoro mentre i Carabinieri cercano di capire come sia potuta accadere una cosa simile.

Secondo la prima sommaria ricostruzione sembra che la mamma sia uscita dall’auto forse per prendere qualcosa e inavvertitamente abbia consegnato il telecomando dell’auto al piccolo che vedendo un oggetto così strano ha pensato di bene di schiacciare il bottone della chiusura centralizzata proprio nell’instante prima che la mamma potesse aprire il bagagliaio e le portiere erano tutte chiuse. Pochi secondi ma fatali per il tempismo perfetto del piccolo.

Si è creata così una una situazione pericolosa che, vista l’ora (cioé quasi mezzogiorno) rischiava di mettere a rischio la salute del piccolo che era chiuso all’interno coi finestrini tutti alzati e con in mano il telecomando per aprire le portiere. mentre tutti gli altri erano fuori.

Bisognava quindi fare presto, perché in breve tempo l’abitacolo dell’auto si sarebbe surriscaldato.

Per fortuna i Vigili del fuoco si sono accorti che i finestrini posteriori dell’auto non erano dotati di chiusura elettronica a pulsanti ma ancora della vecchia cara “manovella” e così un poco alla volta, in pochi minuti, sono riusciti a far scendere uno dei finestrini posteriori senza creare danni e consegnare il bimbo sano e salvo alla mano che temeva per la sua salute.

Ovviamente insieme al telecomando dell’auto.