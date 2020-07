Aberto Maiorana

Dopo il successo del primo concerto della rassegna’ Musica sotto le stelle’, organizzata dall’ Accademia San Matteo e il Comune di Tortona, con protagonista un docente della scuola, il cantautore Omar Muratore, in arte YONADA, con un’ organizzazione impeccabile nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie in vigore in materia di spettacoli dal vivo, venerdì 10 luglio alle 21,30 ci sarà il secondo appuntamento. Sarà un concerto di musica classica, sempre nel suggestivo chiostro dell’ Annunziata, con protagonisti due giovani ma eccellenti allievi pianisti, la tredicenne Maria Cristina Davio (nella foto in alto) e il diciottenne Alberto Maiorana (a fianco), che frequentano i corsi di pianoforte del maestro Giorgio Vercillo presso l’ Accademia San Matteo.

L’ingresso è gratuito ma a causa delle regole anti-covid la prenotazione è obbligatoria e i posti sono in esaurimento. Per info 334 8018125