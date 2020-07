Echi del maltempo ma anche vento forte hanno indotto i Vigili del Fuoco di Tortona ad un doppio intervento.

E’ accaduto ieri quando i pompieri sono intervenuti prima alla frazione Ova di Castelnuovo Scrivia per due pali telefonici della Telecom che sono caduti in seguito al vento forte.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla loro messa in sicurezza e a chiamare i tecnici della Telecom per il ripristino della linea.

Il secondo intervento in via dei Fragolai nei pressi del centro Commerciale Oasi, dove l’acqua provenienti dai campi allagati nei giorni giorni in seguito al temporale ha raggiunto il vano degli ascensori delle case Popolari IACP bloccandoli.

Non è la prima volta che accade, purtroppo e ogni volta che piove un po’ forte, la sitiazioen torna a verificarsi.

I pompieri hanno liberato i vani degli ascensori dall’acqua con una idrovora.