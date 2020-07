9 persone indagate, 3.344 identificate, di cui 1.053 stranieri, 206 minori e 681 con precedenti di Polizia. 82 veicoli controllati. 289 le pattuglie impegnate per la vigilanza delle stazioni e 9 in abiti civili per attività antiborseggio, 26 i servizi lungo linea e 14 di Ordine Pubblico: questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Con specifico riferimento alla città di Alessandria, gli Agenti della Polfer hanno denunciato un cittadino di nazionalità bulgara per resistenza a Pubblico Ufficiale e vilipendio. In particolare, durante un intervento richiesto dal Capo treno alla Sala Operativa Compartimentale, l’uomo si è scagliato contro gli operatori, spintonandoli ed oltraggiandoli con frasi offensive. Il predetto, inoltre, è stato anche sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza.