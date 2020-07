Anche l’Asl di Alessandria sembra essersi resa conto dell’importanza che ha avuto l’ospedale di Tortona nella gestione dell’emergenza Coronavirus e della necessità di ridare quel ruolo che compete al nosocomio cittadino.

Lo ha detto pubblicamente il Commissario dell’ASL di Alessandria Valter Galante, durante un interessante intervento ad una recente riunione della Sanità privata al Circolo di Lettura di Tortona, organizzata dall’Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata) alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e diversi giornalisti.

walter Galante

“Quello che è accaduto durante l’emergenza Coronavirus – ha detto Galante – è stata svolta significativa nel settore sanitario: la crisi ha colpito maggiormente il Tortonese perché più a contatto con zone dove i focolai erano più tremendi e molto importante è stato il ruolo dell’ospedale di Tortona. Abbiamo lavorato insieme tra pubblico e privato anche nelle decisioni strategiche. Oggi è indispensabile una collaborazione con il privato anche perché, grazie al privato, sono state salvate vite umane.”

“Durante l’emergenza Coronavirus – ha concluso Galante – abbiamo fatto un salto importante e saremo pronti a lavorare insieme col provato anche in futuro perché è una collaborazione ormai collaudata”

Anche Galante ha preso atto della delicatezza della situazione tortonese e dell’importanza strategica dell’ospedale di Tortona che deve ritornare ad essere un ospedale di confine importante non solo per ridurre la Mobilità passiva ma anche per attrarre utenti dalla Lombardia e questo si può fare solo se l’ospedale di Tortona fosse dotato di reparti e medici importanti.

D’altro canto Galante ha avuto modo di rendersi conto dell’importanza dell’ospedale di Tortona anche durante una visita effettuata lo scorso anno insieme all’assessore Icardi e al Sindaco Chiodi proprio all’ospedale di Tortona come potete vedere dalla foto in alto (Galante è il primo a destra).