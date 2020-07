In tre giorni Tortona e il tortonese hanno dovuto dire addio a tre persone che, ognuno nel proprio ambito, erano conosciuti da tantissima gente.

Il primo decesso è avvenuto lunedì scorso e riguarda Ermanno Sala, 67 anni, ex giocatore del Derthona Basket.

“Classe 1953 – lo ricordano sul sito del Dethona Basket da dove è stata presa anche la foto a fianco risalente a molti anni fa – dopo avere svolto l’intera trafila nelle giovanili del Derthona, dove si mette in luce soprattutto per le sue doti offensive, gioca nella prima squadra militante in Serie D. Negli anni successivi ha fatto parte della Rapida e della FIR Tortona – in Promozione – e del Pontecurone, militante in Prima Divisione. Mancino, ci si ricorda di lui per le penetrazioni che sorprendevano le difese avversarie.”

Il secondo decesso è avvenuto giovedì a Cassano Spinola dove oggi, venerdì 17 si sono celebrati i funerali, ma riguarda uno dei vecchi tortonesi di una volta: Pio Zirondoli, di 90 anni. Pio era uno dei tortonesi che – da giovani – frequentavano la baracca di Peppino Sarina, ma era soprattutto un amante del teatro di una volta e insieme a Giovanni Simonelli e tanti altri ha segnato un’epoca formado una delle prime compagnie teatrali tortonesi.

L’ultimo decesso, avvenuto ieri, però è forse il più illustre e riguarda Vittorio Coppi, 80 anni, cugino del Campionissimo Fausto, figlio dello zio di fausto (cioé fratello del padre del Grande Airone) attuale proprietario, insieme alla sorella Ilda, della Casa natale di Fausto Coppi concessa in comodato d’uso al Consorzio Turistico “Terre di Fausto Coppi” che dopo sapiente intervento di ristrutturazione e restauro conservativo ha riaperto la casa al pubblico.

Il funerale di Vittorio Coppi si è svolto oggi, venerdì 17 presso il Duomo di Tortona.