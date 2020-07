Nuovo appuntamento, questa sera, sabato 18 luglio, alle 21 sulla piattaforma musicale di Vincerotv (https://www.vincerotv.com/) con il concerto del baritono Filippo Polinelli accompagnato al pianoforte dal Maestro Umberto Battegazzore, direttore artistico della Civica Accademia Lorenzo Perosi.

Sempre sulla piattaforma online vincerotv.com, sabato 8 agosto alle ore 21 recital del soprano giapponese Tomoko Okabe, accompagnata al pianoforte sempre dal Maestro Umberto Battegazzore. Il soprano é fra l’altro docente di canto presso l’Accademia stessa.

Grazie anche alla disponibilitá di Daniela Agostini, gestore della civica Accademia, si é potuto predisporre l’Accademia Perosi come location ideale per registrare i concerti lirici, che hanno avuto la messa in onda nei giorni scorsi anche su teleradiopace TV. (www.teleradiopace.tv)