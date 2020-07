L’incidente stradale si è verificato questa mattina, venerdì 31 luglio, nei pressi della Rotonda del casello dell’autostrada, lungo la ex statale 211 per Sale (nella foto).

Pasquale Pellegrino, 51 anni, tortonese, ha perso la vita in seguito ad un grave schianto con un furgone Iveco Daily, condotto da un uomo di circa 61 anni, anch’egli tortonese.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Tortona, tempestivamente intervenuti sul posto, il 51enne tortonese si trovava alla guida di uno scooter quando, per causa ancora in corso di accertamento, è andato ad impattare contro il furgone. L’uomo è rimasto incastrato proprio sotto il furgone.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che lo hanno liberato e consegnato ai sanitari del 118.

Le condizioni di Pasquale Pellegrino sono apparse subito molto gravi: respirava a fatica e il suo stato di salute era critico. I sanitari hanno subito effettuato tutti gli interventi necessari per salvargli la vita, ma è stato tutti inutile: il tortonese è deceduto poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate, probabilmente a causa di un’emorragia interna.

Praticamente illeso, invece il 61 enne alla guida del furgone

I Carabinieri della compagnia di Tortona hanno avviato tutti i rilievi necessari per accertare l’esatta dinamica del sinistro e soprattutto se, e come Pasquale Pellegrino sia potuto finire sotto il furgone e quali responsabilità siano da attribuire e a chi.

Responsabilità che purtroppo,non potranno far tornare in vita il 51enne tortonese, ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto in una rotatoria che dalla sua realizzazione è sempre stata oggetto di interventi, chiusure e polemiche per una viabilità assurda che tra l’altro costringe chi vi transita a sopra andare fino a Tortona e poi tornare indietro per raggiungere la statale per Sale che invece si trova a poche decine di metri di distanza