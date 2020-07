Non capita tutti i giorni di avere a Sarezzano un personaggio di grande caratura come Federico Spagnoli, l’autore di Mina e di tanti altri cantanti, tra cui l’ultimo successo “Non mi ami” nel disco – Le Migliori – di Mina e Adriano Celentano.

Federico è arrivato venuto a Sarezzano per conoscere il tenore Emanuele Semino e il pianista Enzo Consogno e per registrare, con la voce del cantante lirico tortonese, delle Demo di suoi nuovi brani.

“Abbiamo avuto due serate di lavoro intense – dice lo steso Emanuele Semino – e una grande collaborazione destinata a continuare.”

Un ennesima dimostrazione – se mai ce ne fosse ancora bisogno – di come tanti tortonesi riescono a primeggiare in vari settori e, in questo caso, nel mondo della musica