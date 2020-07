Si terrà Domenica 12 luglio alle 21,15 e non sabato in quanto è previsto maltempo il concerto in memoria del tenore Aldo Raccone dal titolo “L’’uomo il suono e l’emozione.” in programma in Piazza Marconi a Sarezzano

La manifestazione si svolge con la direzione artistica del maestro Enzo Consogno e con la partecipazione del tenore Emanuele Semino (nella foto in alto insieme a Consogno) e della soprano ucraina Victoria Kholod.

Si tratta della prima manifestazione post Covid aperta a tutta la cittadinanza e organizzata dal Comune di Sarezzano, dalla Soms “Il progresso” e dalla Eces Music & events.

Chi vorrà partecipare al concerto he è gratuito potrà ovviamente farlo ma a causa delle norme antic-covid dovrà obbligatoriamente prenotarsi telefonando a Maddalena: 333-8255952 oppure a Sara: 347-9288436