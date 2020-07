Può una pecora restare circa due settimane senza mangiare e con una gamba spezzata in un pozzo della Telecom profondo circa due metri?

A quanto pare sì e se la pecora è ancora viva, deve la sua vita, oltre che ai Vigili del Fuoco di Tortona, ad un camionista che ha sentito i belati e invece che alzare le spalle e proseguire in quello che stava facendo, ha deciso di dare l’allarme chiamando il 115, numero unico dei Vigili del Fuoco.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio poco dopo le 13 in prossimità dell’area logistica di Rivalta Scrivia a breve distanza dall’Interporto. Il camionista si è fermato in una zona poco frequentata e dopo aver sentito i belati della pecora ha dato l’allarme.

Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno tirato in superficie l’animale e poi, attraverso il Servizio veterinario dell’Asl e l’identificativo che la pecora aveva sull’orecchio sono risaliti al proprietario che ha confermato che erano circa due settimane che aveva perduto la pecora e non sapeva come ritrovarla.