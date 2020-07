Ho seguito con attenzione le vostre precedenti prese di posizione sui gravi problemi nell’erogazione dell’acqua potabile a Diano Marina dove,purtroppo,possiedo un piccolo alloggio per le vacanze.Il problema e’ tutt’altro che risolto.

Chi abita nei piani alti riceve,alla sera, scarsissime quantità’ d’acqua e anche durante il giorno molto scarse sono le erogazioni con una pressione da rigagnolo.

Dico: se con questa bassissima presenza di turisti dovuta ai motivi che tutti conosciamo , siamo in questa situazione, cosa potrà’ succedere ad agosto?Io abito nel tortonese, chiuderò’ la casa al mare e non mi farò’ prendere in giro dai responsabili di questa vera e propria schifezza.Altro che lavarsi spesso le mani.

Occorre regimentare , negli appartamenti ,anche l’accesso al bagno!Comunque questa e’ la situazione. Spero che questo ottimo giornale faccia qualche inchiesta in merito.

Grazie.

Lettera firmata