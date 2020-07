Lei si chiama Viviana Ferentilli è tortonese di origine e ligure di adozione perché da diversi anni, ormai vive in Liguria.

E’ la nuobva collaboratrice di Oggi Cronaca ed è esperta di viaggi. Li ama così tanto che ha deciso anche di realizzare un blog “Il Mondo di Vivi”

E’ una lettrice di Oggi Cronaca ma ama soprattutto leggere e scrivere e da oggi scriverà anche per il nostro giornale raccontando non solo quello che viene pubblicato sul suo blog che riguardano viaggi nel mondo, ma anche tanto altro.

“Il mio blog – si racconta Viviana – nasce dal connubio tra la passione di viaggiare e quella di scrivere; come potrete leggere sul mio profilo instagram : la mia passione? Sognare e credere che tutto può succedere! I lettori avranno la possibilità di curiosare tra i miei pensieri e di prendere spunti per viaggiare, in Italia e all’estero. Non troveranno una guida su quanto si spende in un viaggio o dei locali più alla moda o a buon prezzo, li porterò a zonzo fra le emozioni, le sensazioni, i profumi dei luoghi che ho visitato. Spero di riuscire ad emozionare almeno quanto mi sono emozionata io nei viaggi e nel riviverli scrivendo.”

I lettori troveranno suggerimenti per visitare città e luoghi ma Viviana non parla però solo di viaggi ma anche di esperienze ed emozioni.

“Il primo articolo che ho scritto diverso tempo – conclude si intitola ‘Ricominciare e Cambiare’ ricominciare sempre, ricominciare di nuovo. Ogni volta che nella mia vita è arrivato il fatidico momento nero per me è sempre stato importante ricominciare. Sono fermamente convinta che le cose vanno sempre come devono andare e se una cosa è destinata a te troverà il modo di raggiungerti.”