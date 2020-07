Col caldo iniziano gli incendi e aumenta il lavoro per i Vigili del Fuoco di Tortona che se durante l’inverno sono alle prese con gli allagamenti in estate se la devono vedere con gli incendi di sterpaglie.

Tre gli interventi di un certo rilievo effettuati dai pompieri tortonesi nelle ultime 24 ore: ieri vicino all’area logistica situata tra le frazioni Rivalta Scrivia e Torre Garofoli ha preso fuoco un campo di sterparglie su una superficie di quasi un ettaro che è stato spento dai pompieri nell’arco di poche ore.

Sempre a Rivalta Scrivia, ma nella giornata di oggi, domenica 19 luglio, un traliccio dell’enel è caduto su un campo incendiandolo e facendo mancare l’energia elettrica nella vicina cascina che per fortuna non è stata interessata dalle fiamme subito circoscritte dai Vigili del fuoco tortonesi.

Prima ancora a Volpedo, in via Cantarana, l’altra notte, qualcuno, prima di andare a dormire ha avuto la bella idea di gettare nel cassonetto o delle cenere ancora accesa o della brace, col risultato che in piena notte i pompieri tortonesi sono dovuti intervenire per spegnere l’incendio al cassonetto dei rifiuti che è andato completamente distrutto.