215 posti di lavoro in totale. Questo è quanto garantisce l’azienda Autamarocchi che ha deciso di ampliare la sua sede a Tortona, assumendo nuovo personale fino ad avere in tutto ben 215 posti di lavoro.

Questa la promessa che i dirigenti dell’Azienda friulana hanno fatto al Comune di Tortona ringraziandolo per aver sveltito un’iter burocratico iniziato con le precedenti Amministrazioni Comunali ma che soltanto con questa ha ricevuto la svolta necessaria per avviare un progetto che stazionava e che aveva già indotto l’azienda a valutare un trasferimento nel Comune di Novi Ligure.

Trasferimento che per fortuna è stato evitato anche grazie al viaggio che il vice sindaco e assessore all’urbanistica, Fabio Morreale, ha fatto andando a Trieste, nella sede dell’azienda, dove i vertici di quest’ultima sono stati convinti a non andare via da Tortona ma della bontà del progetto tortonese che sarà realizzato nel più breve tempo possibile.

Se l’azienda invece avesse scelto Novi Ligure, non solo Tortona non avrebbe avuto nuovi posti di lavoro ma avrebbe anche perso quelli che attualmente l’Autamarocchi ha in città.

Lo ha svelato ieri sera, in consiglio comunale, lo stesso Fabio Morreale, rispondendo all’ennesima critica velenosa avanzata dalla minoranza ed in particolar modo dal consigliere Gianluca Bardone che sembra abbia un conto aperto con Morreale: quasi ad ogni consiglio (e a quanto apre anche durante le riunione delle Commissioni), infatti, fra i due nascono scintille: uno critica aspramente l’altro risponde a tono. Morreale sembra il bersaglio preferito dall’ex Sindaco Gianluca Bardone che già nella prima seduta d’insediamento aveva iniziato a sollevare questioni nei suoi confronti.

Non sappiamo se questa scarsa simpatia l’uno per l’altro risalga a qualcosa che riguarda la precedente Amministrazione quando Bardone era Sindaco e Morreale dai banchi della minoranza non mancava di sollevare questioni che riguardavano la città e, adesso, a ruoli invertiti l0ex primo cittadino gli rende pan per pariglia. Ad ogni modo Morreale non si fa pregare e anche stavolta ha rispedito al mittente le accuse.

“Il Consigliere Bardone – ha detto il vice Sindaco Fabio Morreale – ha criticato questa Amministrazione Comunale asserendo che facciamo proclami, tavoli e cabine di regia, io invece parlo di immobilismo e fallimento della sua Amministrazione Comunale. Sull’Autamarocchi noi non siamo rimasti immobili ma abbiamo agito. L’Autamarocchi ha garantito questi 215 posti alla città e quando sono andato a Trieste e ho fatto oltre mille Km in 18 ore con la mia macchina abbiamo ottenuto un risultato perché c’era il presidente dell’Azienda e due Amministratori delegati che ci hanno ringraziato dicendo che loro non credevano più in Tortona e avendo un appezzamento di terreno anche a Novi Ligure, avevano deciso di uscire da Tortona perché la Variante strutturale parziale che avevano già intrapreso negli anni precedenti, non andava avanti.”

“A quel punto – aggiunge Morreale – si sono sentiti delusi, non si sono sentiti presi in considerazione e quindi noi, Inserendo il loro progetto nella variante generale l’appezzamento abbiamo garantito loro di portare avanti questo ampliamento dell’azienda. Abbiamo ottenuto nuovamente la fiducia di Autamaroicchi e anche la lettera che arrivata da dalla presidenza dell’azienda che ha ringraziato questa amministrazione lo dimostra.”

“I vertici di Autamarocchi – conclude il vice Sindaco Fabio Morreale – quanto erano rimasti sfiduciati dall’operato del Comune e della varie Amministrazioni. Queste sono state le parole usate dei vertici dell’azienda. Quindi direi che abbiamo ottenuto un bel risultato che da la garanzia di voler proseguire e noi interessa perché si tratta di una delle società di autotrasporto più importanti in Italia.”