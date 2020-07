È in corso l’installazione di 26 nuove telecamere che andranno a implementare il sistema di videosorveglianza cittadino.

Il progetto prende il via dalla legge 48/2017 per la “sicurezza della città” e dal successivo bando nazionale emanato dal Ministero a cui ha partecipato il Comune di Novi nel 2018 piazzandosi al 66° posto sulle 428 città ammesse al finanziamento.

Il costo totale è di 105mila euro finanziato per il 50% dallo Stato e per il restante 50% dal Comune. Le nuove telecamere si sommano a quelle attualmente in funzione e si andranno a collegare alla “cabina di regia” controllata da Carabinieri e Polizia Municipale.

I punti in cui saranno installate sono stati approvati dal Ministero dell’Interno.