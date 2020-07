Mercoledì 29 luglio alle ore 16:30 la famosa emittente Radio Maria trasmetterà la diretta della seguitissima ora di spiritualità pomeridiana dalla Parrocchia di San Martino in Carbonara Scrivia.

La recita del Santo Rosario, la Preghiera dei Vespri e la Celebrazione della Santa Messa saranno a cura di Padre Jomy Antony appartenente alla congregazione degli Oblati di San Giuseppe.

Com’è noto, ogni giorno, Radio Maria trasmette gli appuntamenti di preghiera in collegamento da parrocchie, monasteri, santuari, ospedali, seminari, carceri, offrendo un preziosissimo servizio di informazione religiosa, di promozione umana, di educazione, di attualità ed è ricompensata da due milioni di ascolti al giorno che la confermano come la prima radio in Italia.

Radio Maria è presente in 77 nazioni nei cinque continenti, con 84 reti, supportate da altre 22 stazioni radiofoniche in Africa che trasmettono nella lingua locale.La frequenza dell’emittente per la nostra zona è FM 107,9 MHz.

Tutta la Comunità è invitata a partecipare o ad unirsi alle preghiere sulle frequenze di Radio Maria.