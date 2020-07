Il Comune di Novi Ligure è tra i 37 enti che riceveranno il contributo del bando Luoghi della Cultura 2020, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per favorire la crescita dell’attrattività dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta attraverso la cultura e in particolare la valorizzazione dei beni culturali.

Il progetto presentato dal Comune, selezionato tra tutte le 249 candidature pervenute, si intitola “Musicisti, attori, mercanti, corsari” e si propone di espandere l’attività del Teatro Marenco in modo autonomo per la crescita culturale della comunità e lo sviluppo del turismo nel territorio.

Il teatro, individuato in un utilizzo inteso nel suo senso più lato, viene declinato in:

a) Teatro come luogo espositivo di collezioni storiche_il teatro possiede al suo interno, al primo piano ben 5 sale di ottime dimensioni che rappresentano l’occasione per farne un luogo espositivo delle collezioni storiche legate al periodo ottocentesco, ai personaggi di Paolo Giacometti e Romualdo Marenco, nonché al teatro di figura, con la valorizzazione dell’unicità della collezione di marionette ottocentesche.

b) Teatro come luogo di produzione_creazione e programmazione di un percorso e di un lavoro finalizzato alla scrittura di testi per il teatro e alla realizzazione di attività legate alla tecnica, come ad esempio la scenografia.

c) Teatro come luogo di inclusione sociale_programmazione di incontri con giovani bambini e adulti con disabilità cognitive e psichiche per cui si apra un ambito clinico terapeutico legato all’utilizzo e realizzazione e allestimenti di spettacoli e materiali teatrali di scena (oggetti, pupazzi burattini scenografie)

d) Teatro come luogo di formazione professionale_percorsi di formazione in ambito pedagogico facendo riferimento ai programmi ministeriali che prevedono il burattino nell’ambito dei nidi e della scuola dell’infanzia e primaria – formazione di personale museale addetto a collezioni storiche teatrali e collezioni di marionette.

Oltre alla Fondazione Teatro Marenco, gli altri enti coinvolti sono il Centro Studi “In Novitate”, la delegazione Fai di Novi Ligure, la Fondazione Acos, l’Istituto Musicale “Alfredo Casella” e il Museo Topic di Tolosa.

Beneficiari del progetto sono gli Istituti comprensivi (scuole dell’infanzia, primarie e primarie di secondo grado), asili nido, scuole secondarie, bambini, ragazzi e adulti con disabilità cognitive (tramite le associazioni di riferimento), Giovani Fai, educatori di Piemonte e Liguria. Considerata la facilità delle vie di comunicazione che collegano i territori interessati al progetto, anche istituti delle vicine Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Il Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo ha deliberato il sostegno ai 37 progetti risultati selezionati per un impegno complessivo di € 2.300.000. Il contributo erogato al Comune di Novi Ligure è di € 78.000.