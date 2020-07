Un furto di sicuro messo a segno “su commissione” perché “piazzare” 29 tonnellate di alluminio non deve essere certo facile se non si sa già dove portare il carico e avere l’acquirente.

Parliamo del “colpo” effettuato l’altra notte presso una ditta di autotrasporti situata alla periferia di Tortona lungo la ex statale 211 per Pozzolo Formigaro.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Tortona, sul piazzale, fra i vari camion parcheggiati ce n’era uno con un rimorchio carico di ben 29 tonnellate di lingotti di alluminio per un valore sul mercato di circa 45 mila euro solo per il carico, in aggiunta naturalmente al valore della motrice e del rimorchio.

I ladri, senza farsi notare, hanno forzato un ingresso e sono entrati nel piazzale, poi una volta individuato il camion col carico lo hanno rubato e lo hanno portato chissà dove senza essere visti da nessuno.

A scoprire il furto, il mattino seguente, cioé ieri, è stato il camionista che avrebbe dovuto prendere il carico per la rituale consegna: l’uomo, come nei più classici fumetti, ha visto che il mezzo non c’era più e ha denunciato il furto ai Carabinieri di Tortona che hanno avviato tutte le indagini del caso per risalire agli autori del colpo.