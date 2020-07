Nel mondo il Coronavirs sta dilagando, ma per fortuna a Tortona la situazione continua a migliorare: oggi, mercoledì 15 luglio, 8 persone risultano positive, mentre 39 sono sottoposte a provvedimento di quarantena.

In città i dati dati continuano a scendere e non si registrano impennate ne aumenti se non in modo del tutto sporadico. La curva scende, e continua a scendere e anche se ormai non diamo più quotidianamente i numeri della pandemia ma solo ogni tanto la situazione è in netto miglioramento e questo non può che fare piacere.

Speriamo che il trend si mantenga su questi livelli e anche se forse non scenderà mai del tutto, la speranza è che non amenti, soprattutto nelle prossime settimane quando i primi tortonesi inizieranno a rientrare dalle vacanze.

Quello sicuramente sarà un buon banco di prova