Virginia D’Amico, titolare del bar “AL ’92” in Spalto Borgoglio 62 ad Alessandria, lo aveva già fatto il 25 maggio scorso, in seguito alla riapertura dopo il lockdown e adesso, martedì prossimo, 7 luglio, lo ripete: consegnerà presso molte attività cittadine una colazione gratuita con anche un buono colazione da consumare presso il suo bar.

Una colazione gratis per cercare di dare una svolta positiva alla città, ai clienti e al Commercio alessandrino, che può e deve ripartire.

Parliamo di una singolare iniziativa che merita tutto il risalto possibile per la generosità e signorilità di Virginia e dimostra la grande serietà e considerazione che ha per la sua clientela e per i suoi concittadini.

D’altro canto Virginia ama il suo lavoro: “Quando fai il barista o barman, che dir si voglia – dice – sei portato ad avere a che fare con tante persone, tante tipologie, tanti caratteri, tante anime. E in un certo senso questo mestiere ti conferisce una certa sensibilità che prima non avevi, ti permette di osservare con più attenzione quello che ti circonda e in questo modo affini l’intuito.”

“Fare il barista – conclude Virginia – è un po’ come essere l’onnisciente di turno, tu sai tutto, vedi tutto, senti tutto, acquisisci molta esperienza avendo a che fare con tante persone e ogni tanto ti capita di mettere della poesia in quello che fai.”

E di poesia, oltre che di idee, Virginia sembra ce ne stia mettendo davvero parecchie.