Venerdì 3 luglio sono terminati gli esami di Diploma Professionale per i ragazzi della scuola Alberghiera di Tortona, che ha visto impegnati complessivamente 70 allievi in uscita dai percorsi di qualifica attivi presso l’istituto.

La prova orale si è svolta in presenza, nel rispetto del Protocollo di Sicurezza Covid19 con la massima collaborazione da parte dei ragazzi, emozionati nel tornare ad abitare lo

spazio scuola e nel ritrovare i loro insegnanti.

A completamento del colloquio finale alcuni allievi si sono distinti nel realizzare brevi

dimostrazioni di pratica, come Alessandro che ha preparato il Sushi (nella foto in alto) e Chiara che ha svolto la Cerimonia del tè.

Cristina Montagnoli

“Ora inizia il bello!” – spiega la direttrice, Cristina Montagnoli – “Concluso il percorso di studi i ragazzi non lasceranno il Santachiara, ma saranno presi in carico dai nostri uffici

accreditati per i Servizi al Lavoro – attivi a Tortona e Serravalle Scrivia – e potranno essere inseriti presso le aziende del territorio, attraverso strumenti di politica attiva, come i tirocini indennizzati di Garanzia Giovani”.

“E’ un passaggio delicato – aggiunge la direttrice – occorre incrociare le inclinazioni di ogni alunno con le caratteristiche della struttura, cercando di realizzare il miglior abbinamento possibile per creare le condizioni di un’esperienza di successo… solo allora potremo dire di aver fatto un buon lavoro”.

“Abbiamo iniziato nel 2004 – conclude Cristiona Montagnoli – a costruire una rete di partenariato con il sistema ristorativo locale e siamo cresciuti proprio grazie al contributo di tanti esperti del settore, che ci hanno aiutato ad orientare la nostra azione formativa. Il tratto distintivo dei nostri percorsi sta proprio nello sforzo continuo di formare lavoratori appassionati, con un’attenzione maniacale alle soft skills, che rappresentano sempre di più la condizione sine qua non per la propria crescita professionale e personale.”