Dal 7 al 30 luglio diciotto tra negozi e bar ospiteranno le opere che potranno essere ammirate passeggiando per le vie

L’iniziativa recupera una proposta del Marzo Donna in collaborazione con la Consulta delle Pari Opportunità e con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria.

Diciotto attività economiche, tra negozi e bar, a gestione e conduzione femminile saranno la scenografia per la mostra fotografica “Fìmmine”, realizzata da Antonella Marchini e trasformata, grazie al coordinamento di Terziario Donna Confcommercio Alessandria, in collaborazione con la Consulta delle Pari Opportunità e con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria, in una mostra diffusa, con un percorso che suggerisce una passeggiata per le vie e per le piazze del centro cittadino, con la possibilità, per i cittadini e per i visitatori, di ammirare gratuitamente le opere d’arte.

In un momento delicato come quello “post Covid”, la mostra diffusa “Fìmmine” propone una passeggiata tra le fasi della vita della donna, dall’adolescenza alla maturità, stimolando una riflessione sul valore della donna nei diversi momenti dell’esistenza, e contemporaneamente contribuisce a rendere maggiormente attrattive le attività commerciali cittadine, rendendo fruibili in tutta sicurezza le fotografie in bianco e nero nelle vetrine o all’interno dei negozi del centro cittadino.

Antonella Marchini, fotografa e regista TV, ha realizzato gli scatti scegliendo il bianco e nero per esaltare i volti e le emozioni delle donne che ha ritratto; ogni immagine è accompagnata dalla storia scritta dalla donna che è stata fotografata.

La mostra è attiva dal 7 al 30 luglio 2020 nelle seguenti attività commerciali:

Intimo 2012 – Galleria Guerci

Pasticceria Bonadeo – Galleria Guerci

DaVì bijoux e accessori – via Migliara 16

Gioielleria Ferrando – via Migliara 14

John Ashfield – via Migliara 12

La Bottega di Mastro Geppetto – via Milano 46

Ottica Vinciguerra – via Milano 39

Parassole – via Trotti 11

Valdata Tour – via Pistoia 16

Sanagens – via San Giacomo della Vittoria 34

La Claque – via San Giacomo della Vittoria 38

Eco Store – via San Giacomo della Vittoria 50

Bar Idea – via San Giacomo della Vittoria 72

Caffè Alessandrino – piazza Garibaldi 39

Foto Quick di Pagella Nicoletta – Via San Lorenzo 18

Cereda e Panizza – Via San Lorenzo 33

Cioci Ricci – Via San Lorenzo 39

La Coccinella – Via San Lorenzo 52