EGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

UNA CARTOLINA PER L’ESTATE 2020

ORGANIZZATORE

Il concorso fotografico “Una cartolina per l’estate 2020” è promosso dal settimanale della Diocesi di Tortona Il Popolo con sede in P.tta De Amicis 1, 15057 Tortona (AL).

TEMA

L’iniziativa è volta alla promozione, alla scoperta e alla riscoperta del territorio sul quale si estende la diocesi di Tortona, nelle sue tre zone: Tortonese, Novese, Oltrepò Pavese. Le fotografie dovranno ritrarre un paesaggio o un panorama estivo del territorio diocesano con soggetto conforme a una classica cartolina. Non sono ammessi scatti di primo piano su monumenti o chiese o su persone, fiori, animali, mezzi. Non sono ammesse fotografie scattate con il drone.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti, fotografi esperti e/o dilettanti e senza limiti di età. Possono partecipare anche coloro che hanno preso parte alle precedenti edizioni del concorso. Ogni partecipante potrà inviare non più di 1 (una) foto. Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione dello stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE

Sono ammesse solo fotografie a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali, in formato JPG (.jpg). Non saranno prese in considerazione opere realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.

MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE

La consegna delle opere dovrà avvenire entro la mezzanotte del 30 luglio 2020 (farà fede l’orario di invio della mail) con la seguente modalità: – via mail all’indirizzo di posta elettronica: redazione@ilpopolotortona.it – indicando Nome, Cognome, indirizzo, numero di telefono dell’autore.

GIURIA

Le fotografie saranno valutate da una Giuria di esperti composta da professionisti del settore, il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile.

PREMI

Le prime cinque fotografie classificate scelte dalla Giuria saranno premiate con: Prima classificata: soggiorno di una notte (compresa prima colazione) per due persone presso “Sport Hotel Prodongo” di Brallo di Pregola (validità 6 mesi previa prenotazione da concordare con la struttura) Seconda classificata: soggiorno di una notte (compresa prima colazione) per due persone presso l’Agriturismo “La Pernice Rossa” di Menconico (validità 6 mesi previa prenotazione da concordare con la struttura) Terza classificata: Buono per una cena per due presone presso il Ristorante “Anna Ghisolfi” di Tortona (validità 6 mesi previa prenotazione da concordare con la struttura) Quarta classificata: Buono per un aperitivo all’italiana per due persone presso “Villa La Bollina” Hotel & Resort di Serravalle Scrivia (validità 6 mesi previa prenotazione da concordare con la struttura) Quinta classificata: Buono per una cena per due persone presso il Ristorante “Pineta” di Fortunago (validità 6 mesi previa prenotazione da concordare con la struttura)

UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO

Tutte le fotografie partecipanti verranno pubblicate in un inserto allegato al giornale cartaceo. La foto vincitrice e “Prima classificata” verrà inoltre pubblicata sulla prima pagina dell’edizione cartacea de Il Popolo nel numero di giovedì 6 agosto 2020. Il materiale inviato non sarà restituito. La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore la cessione dei diritti di utilizzo della fotografia a “Il Popolo – Settimanale della Diocesi di Tortona con sede in P.tta De Amicis 1, 15057 Tortona (AL)”.

SEZIONE SPECIALE “PREMIO SOCIAL 2020”

Le foto inviate verranno caricate sui profili Facebook (fb.com/settimanaleilpopolo) e Instagram (@SettimanaleIlPopolo) del settimanale. Gli utenti potranno votare la loro foto preferita con un “like”. Lo scatto che otterrà il maggior numero di “like” (sommando quelli di entrambe le piattaforme per singola foto) si aggiudicherà il “Premio Social 2020” consistente in un Buono del valore di Euro 50,00 per l’utilizzo della piattaforma NETFLIX e da un abbonamento gratuito annuale online al settimanale Il Popolo. Le foto pubblicate sui profili Facebook (fb.com/settimanaleilpopolo) e Instagram (@SettimanaleIlPopolo) del settimanale potranno essere votate da tutti gli utenti di Facebook e di Instagram una sola volta fino alla mezzanotte di giovedì 30 luglio 2020.

RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare eventuali foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente Regolamento.