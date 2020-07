Tortona è dotata di un centro raccolta rifiuti gratuito, ma anche nel caso non si avesse la possibilità di conferire i rifiuti ingombranti come materassi, sedie ed altro, ci sono diverse possibilità fra cui telefonare per il ritiro gratuito, eppure qualche tortonese, evidentemente, fa troppa fatica a fare anche questo ed è più comodo lasciarli in mezzo alla strada.

Se poi le auto in transito devono fare gimkane per schivare l’ennesimo materasso, chi se ne frega! Questo è accaduto stamattina, mercoledì 15 luglio in via San Giovanni Bosco, a poche decine di metri dal Municipio e dall’ospedale

La segnalazione e le immagini arrivano da un lettore che ce le ha mandate su whatsapp al 3394501161indignato per l’ennesimo esempio di maleducazione di alcuni tortonesi che per fortuna sono una minoranza.

La maggior parte dei tortonesi rispetta l’ambiente ed è ligia alle norme ma, purtroppo, una città è fatta anche di persone maleducate e quella che documentiamo, appunto, è l’altra faccia di Tortona….