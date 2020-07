A dire il vero non sappiamo da quanto tempo le tre lettere (SCB) che rappresentano sicuramente sigle di qualcosa che non riusciamo a comprendere, facciano bella mostra sotto i portici della centralissima via Emilia a Tortona, perché non siamo tutti i giorni in giro a cazzeggiare in centro, ma ce ne siamo accorti domenica scorsa, passeggiando per le vie della città.

L’impressione è che siano lì da qualche tempo e chi passa frettolosamente o è distratto, probabilmente non se n’è accorto.

Dopo una breve riflessione sul fatto se dare voce ai vandali scrivendo l’articolo o fare finta di nulla segnalandolo solo a chi di dovere, abbiamo optato per la prima soluzione anche perché nell’arco della stessa giornata abbiamo assistito anche ad un altro fatto illecito.

Non vogliamo certo aprire una rubrica sulle nefandezze che commettono certi tortonesi, per cui oltre a scrivere l’articolo abbiamo segnalato l’episodio in municipio, certi che la Giunta comunale provvederà a ripulire i pilastri entro breve tempo.

Purtroppo non tutte le persone sono intelligenti e hanno cura del luogo in cui vivono e proprio per non dare troppo spazio a vandali e bifolchi, malgrado riceviamo diverse segnalazioni sulle “porcherie” che combinano certi tortonesi maleducati che lasciano rifiuti in ogni dove, solo ogni tanto qualcuna viene pubblicata. Questa è una di quelle