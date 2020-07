Mercoledì 15 luglio ritornano le visite guidate serali al centro storico della Città degli Aranci. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, consiste nella visita del centro storico con una piacevole passeggiata alla scoperta dei siti, delle opere e dei monumenti storici e artistici più importanti della città. Attraversando le vie del centro sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio nella storia, riscoprendo alcune pagine del passato che hanno riguardato la nostra comunità.

Per garantire una visita in piena sicurezza, l’itinerario consiste in una passeggiata guidata per le vie del centro storico con partenza presso il Palazzo del Parco. La partecipazione sarà limitata nel numero e prevede la prenotazione obbligatoria (in orario di apertura al numero di telefono 0183.497621 oppure all’indirizzo mail museodiano@tiscali.it) e l’uso della mascherina.

Le visite si svolgeranno sempre nel giorno di mercoledì: il 15 e 29 luglio e il 12 e 26 agosto. Il ritrovo è previsto alle ore 21.00 presso il Palazzo del Parco e la visita, della durata di un’ora circa, ha il costo di € 2,00 a persona.

Tutti gli appuntamenti, ideati dello staff scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, sono stati organizzati come di consueto in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura dott. Ennio Pelazza e dalla Dirigente dott.ssa Cristina Cellone.

Per informazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani

Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM)

Tel. +39 0183.497621, museodiano@tiscali.it, www.palazzodelparco.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram