Riportiamo di seguito una nota del Sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella sul mancato passaggio della Milano – Sanremo

Cari Concittadini,

questo difficile 2020 si rivela ancora una volta avaro di soddisfazioni. Infatti, dopo decenni di consueto e attesissimo passaggio per le strade cittadine, la classicissima di primavera, la Milano- Sanremo, quest’anno non attraverserà Novi.

RCS SPORT, soggetto organizzatore della corsa ciclistica, ha infatti comunicato nella giornata di ieri che un’analisi del percorso tenutasi presso la Prefettura di Savona, alla luce della difficile e ben nota situazione viabilistica in Liguria, ha generato il divieto al passaggio della corsa su tutto il territorio delle Provincie di Genova e Savona. A causa di tale divieto di transito tutto il percorso è stato rimodulato e ben 62 Comuni, ripartiti in 6 Provincie, sono stati esclusi dal passaggio della Classicissima: tra i 10 Comuni della Provincia di Alessandria c’è purtroppo anche Novi Ligure.

Dovremo perciò, per quest’anno, rinunciare a questo momento di festa e coesione sportiva che da tempo segna un po’ per tutti noi l’inizio della primavera e che ha visto intere generazioni di Novesi affacciarsi lungo la Via Mazzini per godere gli istanti brevi e coinvolgenti del passaggio della corsa.

Altre Città vedranno questo gioioso spettacolo nel 2020.

Auguriamo loro che possa costituire, in un momento così faticoso per tanti, un’occasione per distogliere i pensieri dalle grandi preoccupazioni che la difficile attualità propone.

Arrivederci allora, con la Milano Sanremo, nel 2021 qui a Novi!

Gian Paolo Cabella