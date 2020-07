Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto un 49enne sanremese in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Imperia in aggravamento alla misura degli arresti domiciliari cui medesimo era sottoposto. Sono stati gli stessi militari a segnalare alla competente Autorità Giudiziaria un episodio di evasione occorso la notte di venerdì scorso allorquando la pattuglia – impegnata nel servizio di controllo del territorio – ha effettuato delle verifiche nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Dopo aver citofonato più volte nell’abitazione dell’arrestato senza ottenere risposta, i Carabinieri hanno tentato invano di contattarlo telefonicamente. Il giorno seguente l’uomo ha dichiarato di essersi addormentato e di non aver udito l’arrivo dei militari. Nei suoi confronti il Giudice ha disposto l’aggravamento della misura ed il conseguente accompagnamento presso il carcere di Sanremo.