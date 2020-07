Egregia Redazione

Mi farebbe piacere capire, tramite i tanti lettori del Suo giornale, se allo stato attuale e’ previsto, e/o viene effettuato, da parte della Polizia Municipale per conto del comune, o altra forza di sicurezza, un controllo all’interno del parco del castello.

Dico questo perche’, pur essendo stato assente per diversi mesi, ho constatato, ma sara’ una coincidenza, che la parte pedonale del parco non ha un controllo “pedonale” pur in presenza di situazioni evidenti che contrastano con il passeggio o lo svago di adulti e bambini.

E non mi riferisco ai cani sciolti o ai rifiuti abbandonati per intenderci.

Vorrei capire meglio la situazione attuale, la situazione e non le intenzioni, pur essendo chiaro che non si puo’ controllare un area 24 ore di seguito per giorni interi ma un controllo discreto e quotidiano ad ore sempre differenti, camminando per la zona pedonale compresa quella piu’ nascosta e pochissimo frequentata sia cosa necessaria.



