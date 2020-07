Il progetto, ideato dalla Consulta al Commercio, Artigianato e Agricoltura, mette al centro la ristorazione e le aziende vitivinicole del Gavi docg. Il parco Castello, di proprietà comunale, a partire dal 10 luglio, diventerà, durante i fine-settimana di luglio e agosto (venerdì, sabato e domenica), un grande dehor a disposizione di tutti gli operatori della ristorazione novese.

Come funziona “A tavola sotto la Torre”?

Pochi semplici passaggi

1. Si prenota il tavolo contattando la Pro loco di Novi al numero +39 324 877 2587

2. Una volta prenotato il tavolo con assegnazione del numero, la proloco invierà il menù con tutte le proposte dei ristoranti aderenti attraverso whatsAPP, ma lo stesso sarà scaricabile dal qr-code disponibile sul sito www.distrettonovese.it e sul sito del Comune di Novi Ligure

1. L’avventore sceglierà il menù preferito, contatterà il ristorante entro l’orario indicato (venerdì e sabato 17:30- domenica le ore 15) a cui fornirà il numero di tavolo assegnato.

2. Il ristorante prenderà in carico la prenotazione della cena a domicilio inviando un messaggio all’avventore e alla proloco

3. 15 minuti prima della consegna a domicilio presso il proprio tavolo si dovrà occupare la postazione.

Le attività di ristorazione di Novi Ligure che hanno aderito al progetto sono :

Pizzeria Sempreverde

Ristorante Pizzeria Verdi

Il Banco

Caffetteria 2020

Furia’s

Caffè Gel Bistrot

Ristorante Brenta Rossa

Dorian Gray Restaurant Bistrot

Inoltre, la Pro loco di Novi proporrà tutte le sere entrée degustazione da abbinare ai calici di Gavi e per le serate di sabato e domenica il menù baby.

Il progetto si pone come obbiettivo quello di valorizzare da un lato le attività enogastronomiche del territorio e nel contempo far tornare protagonista il polmone verde posto nel cuore della città di Novi Ligure.

Le serate offriranno 3 menù differenti suddivisi per le rispettive serate di apertura:

Venerdì menù pizza e farinata

Sabato menù giovane

Domenica menù gourmet

Ogni serata, un’azienda del Gavi docg presenterà le proprie etichette che si andranno ad abbinare ai piatti ordinati al ristorante o all’entrèe.

Un altro punto di forza del progetto, sarà la possibilità per tutta l’estate, grazie all’adesione dei produttori del Gavi docg, di avere disponibile al Bar del Castello, in conto vendita una ventina di etichette GAVI DOCG sia per degustazioni a bicchiere (durante gli altri giorni di apertura del Bar gestito dalla Pro Loco) sia per essere acquistati anche dai turisti che ogni estate fanno tappa dal Castello.

Novi a Tavola sotto la Torre partirà il 10 luglio e terminerà il 14 agosto. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 18:30 alle 23. Orario consegne alla Torre entro le ore 21.

I produttori del Gavi docg che hanno aderito al progetto sono :

Venerdì 10 luglio 2020

Tenuta la Marchesa Soc. agr S.r.l

Via Gavi 87- Novi Ligure (AL)

www.tenutalamarchesa.it

Sabato 11 luglio 2020

Produttori del Gavi SCA

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 45 -GAVI

www.produttoridelgavi.com

Domenica 12 luglio 2020

Binè Società Agr. Semplice

Via Gavi 101 -Novi Ligure

www.bine.wine

Venerdì 17 luglio 2020

Caplana Di Guido Natalino Sas

VIA CIRCONVALLAZIONE 4

15060 BOSIO – AL

www.lacaplana.com

Sabato 18 luglio 2020

Il Rocchin Az. Agr. Di Zerbo Ss

Loc Vallemme 39 – Gavi

www.ilrocchin.it

Domenica 19 luglio 2020

Bergaglio Cinzia

Via Gavi 29 – Tassarolo

www.vinicinziabergaglio.it

Venerdì 24 luglio 2020

Broglia Gian Piero

Loc. Lomellina 14 – Gavi

www.broglia.it

Sabato 25 luglio 2020

Terre Di Mate’ Di Stefania Carrea Az. Agr.

Via Poggio 17 – Pasturana

Domenica 26 luglio 2020

Molinetto Az. Agr.

Loc. Molinetto – Francavilla Bisio

www.molinettocarrea.it

Venerdì 31 luglio 2020

Banfi S.R.L.

Via Monterotondo, 39- Novi Ligure

www.castellibanfi.it

Sabato 1 agosto 2020

Ghio Roberto – Vigneti Piemontemare

Via Circonvallazione 3 – Bosio

www.ghiovini.it

Domenica 2 agosto 2020

Pestarino Alvio

Loc Barcanello 7 – Capriata d’Orba

Venerdì 7 agosto 2020

La Zerba Az. Vitivinicola

Strada Francavilla – Loc. Zerba – Tassarolo

www.la-zerba.it

Sabato 8 agosto 2020

Tenuta San Lorenzo

Strada Monterotondo 30 -Novi Ligure

www.tenutasanlorenzo.com

Domenica 9 agosto 2020

Tenuta San Pietro In Tassarolo Srl

Loc. San Pietro 2 – Tassarolo

www.tenutasanpietro.it

Giovedì 13 agosto 2020 (da confermare)

Azienda Agricola San Bernardo

Località Lomellina 18 – Gavi

www.aziendaagricolasanbernardo.com

Venerdì 14 agosto 2020

Morgassi Superiore Az. Agr. Di Piacitelli Marino

Case Sparse Sermoria 7- Gavi

www.morgassisuperiore.it

Per ulteriori informazioni sul progetto

www.comune.noviligure.al.it

e-mail consulta.caa@comune.noviligure.al.it