Quanto dovremo “pagare” questo maledetto virus che sta sempre più incidendo nella nostra vita? la domanda è d’obbligo, visto che l’Amministrazione Comunale di Tortona con una delibera della Giunta comunale del 28 luglio, ha stabilito di annullare, per motivi di natura igienico-sanitaria e di sicurezza connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, lo svolgimento dell’edizione 2020 della tradizionale fiera-mercato di corso Don Orione prevista in occasione della Festa della Madonna della Guardia.

Il Comune, inoltre, prende inoltre atto della volontà della Basilica Santuario Madonna della Guardia Opera Don Orione di non realizzare i fuochi d’artificio al termine delle celebrazioni religiose per la ricorrenza della festa in programma il 29 agosto 2020.

Questo almeno per quanto riguarda la Fiera, la processione, ovviamente non potrà più svolgersi come negli anni scorsi. La Festa della Madonna della Guardia, insomma sarà profondamente diversa da quella che i tortonesi sono abituati a vivere.