II giovani volontari di “Azione Tortona” guidati da Andrea Mantovani, nella giornata di ieri sono intervenuti a supporto dell’amministrazione comunale, in un’azione di riqualifica, nell’area verde del parco dello Scrivia di Tortona provvedendo ad un’efficace intervento di pulizia della zona in vista dell’inaugurazione di un campo di bocce che si è svolta stamattina di cui daremo notizia in altra parte del giornale.

“Dopo le tante segnalazioni – spiega Andrea Mantovani, responsabile di Azione Tortona – abbiamo deciso di intervenire questa sera, dopo il lavoro, insieme a Gianni Franzin ed a supporto dell’amministrazione comunale, in questa area verde, nella quale abbiamo trovato cocci di birra e diverso materiale abbandonato e altri rifiuti, a dimostrazione del fatto che molto probabilmente questa zona è spesso presa in ostaggio da vagabondi”.

E’ un altro degli innumerevoli interventi di volontariato di “Azione Tortona” e Andrea ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Con questa ennesima azione di volontariato vogliamo dimostrare che sono i fatti a contare più delle parole – conclude Mantovani – perché ogni uno di noi dovrebbe imparare ad amare un po’ di più la propria Patria.È inoltre fondamentale riprendersi i propri quartieri, affinché le nostre città possano presentarsi nel decoro e nella pulizia”.