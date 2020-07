Una nota del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che scrive al Governo Italiano mettendo le mani avanti e dicendo “NO” all’arrivo di nuovi migranti in Piemonte che abbiamo pubblicato ieri, peraltro non in evidenza a questo link https://www.oggicronaca.it/2020/07/il-governo-vuole-inviare-nuovi-migranti-in-piemonte-il-presidente-cirio-dice-no/, ha risvegliato in tanti tortonesi il timore che PD e Movimento Cinque Stelle (insieme a Italia Viva) che guidano l’esecutivo nazionale possano decidere di portare a Tortona e nei paesi della zona nuovi migranti.

I commenti su Facebook di diverse persone (e anche alcune di Novi Ligure) lo dimostrano e se mai ce ne fosse ancora bisogno, ribadiscono che tanti cittadini sono stanchi di sbarchi e arrivi di migranti, cosa che è tornata in auge con l’arrivo di questo nuovo Governo di Centro Sinistra che invece era cessato quando al Governo, in Italia, c’era la Lega.

Se fino a qualche tempo fa, infatti, l’arrivo di migranti suscitava preoccupazione tra la gente normale perché era visto come un possibile aumento della criminalità, oggi si aggiunge il possibile rischio di un aumento di contagi da Covid-19, visto che in certi Paesi esteri i livelli sono ancora molto preoccupanti e in Italia, invece, la situazione è sotto controllo.

Ad aumentare i timori della gente anche il fatto che si è ben consci che, in questi casi, Sindaco e Amministrazioni locali possono fare poco o nulle e sono obbligati a sottostare al Diktat del Governo centrale che, specie a Tortona e Novi Ligure (e anche in Regione), ha una colorazione politica completamente diversa da quella nazionale. Per cui se il Governo dovesse decidere l’invio di migranti in certi Comuni, questi ultimi sarebbero obbligati ad ospitarli. Volenti o nolenti e alla faccia della Democrazia e del volere della gente.

Ad aggiungere preoccupazioni alle preoccupazioni ciò che si sta leggendo sulla situazione di scarsa sicurezza in molto centri d’accoglienza dove i migranti scappano tranquillamente invece che essere sotto controllo.

Cosa succederebbe se qualcuno positivo al Covid girasse libero tra la gente? E’ questa una delle tante domande che si fa una parte della popolazione tortonese e non solo.

Timori diffusi che abbiamo raccolto anche verbalmente e che, dopo il lockdown e la grave situazione sanitaria vissuta ai tempi del Coronavirus, certo non contribuiscono a rasserenare la popolazione che, invece, avrebbe bisogno di tranquillità, già alla prese con la difficile ripresa economica.

Questo articolo, probabilmente porterà molti detrattori ad etichettare nuovamente Oggi Cronaca come un giornale razzista, ma in realtà noi facciamo solamente il nostro dovere di cronisti riportando quelle che sono preoccupazioni di una parte della popolazione che in un periodo come questo proprio, non sarebbero necessarie e forse potrebbero essere evitate con maggiore oculatezza da chi governa lo Stato Italiano.