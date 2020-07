Il Covid 19 ha colpito anche i burattini e i tanti “babaci” che da 1993, ogni estate, intrattengono piccoli e grandi nelle piazze di Tortona. La 27’ edizione di “Baracche di Luglio” non è stata allestita, ma l’Associazione “Peppino Sarina” ha voluto ugualmente mantenere un legame con i bambini della città della famiglia Sarina, regalando ai centri estivi comunali quattro spettacoli che saranno presentati in fasce orarie diverse per facilitare il corretto distanziamento: due al mattino e due al pomeriggio.

Martedì 28 luglio la Compagnia “Vladimiro Strinati” di Cervia allieterà i bambini del Centro Estivo comunale presso la scuola primaria “Regina Margherita” di via Bidone con lo spettacolo “Il castello degli spaventi”.

Giovedì 30 luglio la compagnia “Nasinsù” di Bologna presenterà lo spettacolo “Crepi l’avarizia” ai bambini del Centro Estivo presso l’asilo nido “Arcobaleno” di via Trento.

Si svolgeranno inoltre due laboratori didattici per la costruzione dei burattini.

Il maestro Natale Panaro, responsabile dell’Atelier Sarina di Palazzo Guidobono, realizzerà venerdì 24 luglio alle ore 16.30, presso il ristorante “Il grande Airone” di Castellania, un laboratorio dal titolo “Il mitico (il pedalatore folle)”, con protagonista un pupazzetto animato, in omaggio al grande campione Fausto Coppi nell’anno del suo centenario.

Il secondo laboratorio si svolgerà venerdì 31 luglio alle ore 17 presso i locali della libreria “Namastè” di via Emilia a Tortona e avrà come tema “Le macchie mostruose, giochi di colori animati”.

Tutte le iniziative sono state organizzate con il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e la collaborazione del Comune di Tortona e dell’Associazione Colli di Coppi di Castellania.