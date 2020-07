Oggi, giovedì 23 luglio ha riaperto al pubblico il Comando della Polizia Municipale di Tortona in via Anselmi grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. E’ quindi di nuovo possibile recarsi alla sede per i servizi di front office come il pagamento delle contravvenzioni o il ritiro di documenti e permessi, dal lunedì al sabato con orario 8.00 – 13.00.

Le procedure di sicurezza per accedere consistono in: mantenere l’adeguato distanziamento interpersonale; citofonare ed attendere le istruzioni da parte dell’operatore; entrare uno alla volta indossando la mascherina; autenticarsi al termoscanner all’ingresso che, se non rileverà anomalie, farà scattare la serratura della porta vetrata per accedere al front office ; igienizzarsi le mani con il gel posizionato all’ingresso.

L’Amministrazione comunale ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per il contributo di 3.660 euro che ha consentito l’acquisto del termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea, strumento indispensabile per garantire, in questa fase di emergenza sanitaria, la salute di utenti ed operatori.