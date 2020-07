Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo della Polizia Locale di Alessandria nel corso della giornata di venerdì sono stati diversi gli interventi anche a seguito delle segnalazioni pervenute alla Centrale operativa.

Tra i più significativi da segnalare che il Nucleo di polizia Giudiziaria a seguito di denuncia di furto di velocipede presentata presso questi uffici è riuscita a risalire a un cittadino italiano di 67 anni senza fissa dimora che è risultato in possesso di 5 biciclette del quale non è riuscito a definirne la provenienza. Per questo motivo l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e le biciclette sottoposte a sequestro giudiziario, finalizzato alla verifica di una loro possibile provenienza furtiva.

Il personale del Nucleo operativo distretto Centro, a seguito di intervento per sinistro stradale avvenuto in questa Via don Giovine alle ore 21.30 e nel quale sono rimasti coinvolti una autovettura ed un autocarro, nel corso del controllo documentale ha rilevato che una delle persone coinvolte sottoposta ad alcoltest è risultata in stato di alterazione psico fisica correlata alla assunzione di bevande alcoliche con valore di oltre 4 volte il limite massimo consentito dalla legge e pertanto è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e ritirata la Patente di Guida.