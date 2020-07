Il Covid non ha completamente azzerato la tradizionale festa patronale della terza domenica di luglio. Come preannunciato qualche tempo fa in conferenza stampa, il paese riparte dalla cultura.

Infatti l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rino Feltri, la Biblioteca “Sandro Castelli” e l’Associazione culturale “Il paese di don Orione ONLUS” hanno organizzato per domenica 19 un dopocena letterario nei giardini intorno al monumento di don Orione a partire dalle ore 20.45 per presentare I‘ottavo volume della collana storica dei Quaderni della Biblioteca, dedicato agli Artigiani e Commercianti pontecuronesi, che hanno svolto la loro attività negli ultimi 150 anni.

Una peculiarità del volume è la coralità: il libro è il frutto del lavoro di 40 autori, che hanno cercato, ricordato, trovato documenti e foto, rielaborato e infine scritto la loro testimonianza. Finanziatore dell’8° volume è ancora una volta Pibergroup sponsor cultura, della famiglia Bergaglio. Il ricavato della vendita dell’VIII Quaderno sarà interamente destinato al restauro del “San Giorgio e il drago”, un dipinto murale dei primi anni del ‘500 che le restauratrici del laboratorio di Venaria Reale hanno iniziato lunedì 13 a restaurare nell’antica collegiata di Santa Maria Assunta di Pontecurone.

Marialuisia Ricotti