I Pompieri sono sicuramente quelli che – tra i vari corpi di Polizia e soccorso – sono forse i più poliedrici perché riescono ad intervenire e risolvere situazioni di emergenza così variegate e di ogni natura, che non manca giorno in cui sono costretti a salvare persone o limitare i danni in caso di allagamenti, incendi o altre emergenze.

E’ accaduto anche ieri quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti nel Comune di Casasco, in val Grue, in quanto nel seminterrato di una casa era scoppiato un incendio e, a breve distanza, si trovava una cisterna di liquido infiammabile e pericoloso.

Tutto è nato da una caldaia per riscaldare l’acqua che, probabilmente a causa di un corto circuito, si è incendiata e le fiamme hanno iniziato a spargersi nel seminterrato bruciando ogni cosa.

I pompieri tempestivamente intervenuti hanno impiegato oltre un ora per spegnere le fiamme e ripristinare la situazione, poi hanno compiuto delle verifiche per controllare che la cisterna non fosse stata danneggiata.

Sempre nella giornata di ieri, ma qualche ora prima, i Vigili del Fuoco di Tortona erano intervenuti a Casalnoceto per un palo della telecom pericolante che rischiava di cadere e mandare in tilt le linee telefoniche e internet, ma grazie al provvidenziale e tempestivo intervento dei pompieri, questo non è accaduto.