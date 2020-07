Nei giorni scorsi il Questore della Provincia di Alessandria, tramite la Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso la misura di prevenzione dell’Avviso Orale nei confronti di I.H. cittadino di nazionalità marocchina autore di furto.

In particolare, il malfattore si era impossessato di una collanina d’oro del valore di circa 4.800 euro con l’espediente della cosiddetta ‘tecnica dell’abbraccio’ che, nello specifico, consiste nel fermare per strada la potenziale vittima di furto utilizzando una scusa qualsiasi, come ad esempio chiederle un’informazione per poi in realtà, in segno di ringraziamento, abbracciarla e sottrarle contestualmente orologi, gioielli, collane o quant’altro in suo possesso.

Pertanto, oltre alla denuncia già presentata all’Autorità Giudiziaria, nei confronti del suddetto ladro è stata emessa la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, che consiste nella formale intimazione di astenersi dal compimento di ulteriori atti contrari alla legge con l’avvertimento che, in caso contrario, potranno applicarsi misure più gravose.