Il dramma si è consumato verso sera, oggi, giovedì 2 luglio, lungo la linea ferroviaria fra Tortona e Pontecurone quando un uomo ha deciso di togliersi la vita gettandosi sui binari della linea Ferroviaria fra Pontecurone e Tortona mentre stava passando un treno.

L’impatto è stato devastante e l’uomo, ovviamente è deceduto. Il macchinista ha fermato il convoglio e sono iniziate le operazioni di soccorso con la presenza degli agenti della Polizia Ferroviaria che però, al momento in cui scriviamo (le 22 di giovedì) non sono ancora riusciti a risalire né all’età né alle generalità del suicida.

Il fatto di cronaca si è verificato vicino alla cascina Cade’ tra Tortona e Pontecurone con la strada vecchia Viguzzolo in ingresso da Tortona chiusa per qualche ora perché impegnata dai mezzi di soccorso.

Disagi al traffico ferroviario, rimasto interrotto in entrambe le direttrici per poi essere riaperto parzialmente in un binario per poi infine, riprendere normalmente.

Il treno che ha investito l’uomo proveniva da Tortona ed era diretto a Voghera. Dopo essere rimasto fermo per le operazioni di soccorso ha raggiunto la stazione di Pontecurone.