La riapertura dei servizi in presenza (carte identità, autentiche, certificati) è garantita esclusivamente su appuntamento.

Per la prenotazione si deve utilizzare questo modello da scaricare sul proprio computer, tablet o telefono.

Per compilare il modello è necessario utilizzare Adobe Acrobat Reader, una volta compilato salvarlo senza fare la firma autografa ed inviarlo all’indirizzoanagrafe@comune.tortona.al.it

Si comunica che è data precedenza alle esigenze dei familiari di coloro che hanno subito lutti recenti.

Si ricorda che:

E’ stata ulteriormente prorogata dal 31 agosto al 31 dicembre 2020 la validità delle carte d’identità scadute: novità contenuta in un emendamento al Decreto Legge Rilancio in conversione approvato alla Camera dei Deputati in data 01.07.2020.

