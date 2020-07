Sono arrivati a Tortona da tutta Italia e addirittura dalla Sicilia per partecipare al Torneo annuale organizzato dal Circolo del Derthona Tennis presieduto da Marco Torti (nella foto in alto con la vincitrice Valentina Lia). Il tutto a ribadire che Tortona è viva e tornei come questi richiamano atleti provenienti da ogni dove.

E’ accaduto nella bellissima cornice del parco del Castello di Tortona dove, nei campi in terra rossa, si è concluso il primo torneo “Mavian Open” che ha visto prevalere nella sezione maschile Stefano Reitano di Torino ai danni di Alberto Cammarata di Palermo.

Nella sezione femminile splendida vittoria di Valentina Lia di Milano nei confronti della giovane Elisa Camerano.

“Vorrei rivolgere un ringraziamento a chi si è prodigato per la riuscita di questo evento – dice il presidente Marco Torti – in particolare, al Consiglio Direttivo, a Milena Venturi che si è occupata della logistica e accoglienza, a Piero Salvioli e Antonio Musolino che malgrado un acquazzone violentissimo hanno reso ugualmente possibile l’utilizzo dei campi sempre in condizioni perfette. Inoltre voglio ringraziare i giudici arbitri Roberto Santangeletta, Giacomo Chiesa e Lauro Gramegna e i soci del circolo che hanno consentito il regolare svolgimento del torneo rinunciando alle ore prenotate. Erano anni che a Tortona non si poteva assistere ad incontri tennistici di così alto livello.”

Notevole è stata la partecipazione: ben 140 tennisti che si sono dati appuntamento a Tortona per un evento che ha rappresentato un ulteriore tassello nella rinascita della città e delle sue molteplici attività sportive e culturali, dopo circa tre mesi di lockdown. Atleti di alto livello, professionisti, che hanno scelto la città di Tortona per gareggiare in un luogo che ha pochi eguali.