Ormai è da settimane che si verifica questa situazione ma visto lo sviscerato “amore” che tanti commercianti tortonesi hanno per Oggi Cronaca, abbiamo atteso prima di dare la notizia, che ovviamente non è sfuggita ai più, in quanto sotto gli occhi di tutti.

La notizia – difficile da smentire per chi frequenta tutti i giorni la città da oltre 60 anni e conosce bene la realtà tortonese – riguarda il Commercio locale che mai come in questi ultimi tempi, da quando è finito il lockdown sta raccogliendo successo e vendendo a go-go.

Erano anni che non succedeva di vedere così tanta gente in centro e non ci riferiamo solo ai giovedì sera che ieri hanno confermato tante presenze ma anche ai giorni feriali e soprattutto il sabato con tante persone che frequantano una città che sembra rinata.

Il merito, ovviamente è in gran parte del Comune di Tortona e dei suoi amministratori che hanno saputo infondere fiducia al Commercio ma soprattutto ai tortonesi stessi invitandoli a rimanere in città e fare acquisti a Tortona e non fuori.

Tanto è vero che per la prima volta da tempo immemorabile, non solo tanti commercianti non hanno storto la bocca quando si è trattato di tenere aperti tutti i giovedì sera del mese di luglio ma hanno addirittura chiesto al Comune di prorogare l’iniziativa fino a fine settembre, cosa mai successa prima.

Il Commercio tortonese quindi, stando a quando si può constatare, sta andando a gonfie vele.

Sarebbe bello che i Commercianti, per par condicio, come “piangono” quando le vendite sono in calo, adesso riconoscessero ai tortonesi la scelta di privilegiarli con un bel ringraziamento.