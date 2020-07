Riportiamo un intervento di un lettore che interviene sulla vicenda dei ritardi sulle prenotazioni di visite ed esami, che hanno suscitato poteste e polemiche da parte di tanti cittadini, problema risolto dall’ASL di Alessandria, dopo – guarda caso – un deciso intervento del Sindaco di Tortona Federico Chiodi.

Egregio Direttore,

E’ bastato semplicemente scendere in campo in prima persona e mettere di fronte alle proprie responsabilita’ coloro che avevano il dovere istituzionale di intervenire. Coloro che sono pagati per risolvere i problemi e non per elencarli come se la cosa non li riguardasse.

Il dr. Federico Chiodi ha fatto il Sindaco, semplicemente il Sindaco, come forse avrebbero dovuto farlo, coloro che lo hanno preceduto e non ne faccio una questione politica ma di autorevolezza personale.

I risultati possono arrivare o meno, peché in effetti il problema delle prenotazioni non dipende dal Sindaco, ma tutelare nelle sedi opportune in modo ufficiale, e non nel pour parler inutile, gli interessi e le necessita’ dei propri amministrati è importante.

Gli utenti non sono solo tortonesi ma di tutti i comuni che su Tortona gravitano e su questo dovrebbero meditare anche gli altri Sindaci, e’ “semplicemente” fare il Sindaco.

Non servono le chiacchiere in ogni dove tranne che con le persone giuste, ma occorre assumersi responsabilita’ dirette e costringere i responsabili delle funzioni che “non funzionano” ad assumersi le loro.

Piaccia o non piaccia, e proprio per questo, sono certo che a certi livelli non saranno affatto felici di queste iniziative.

Il servizio migliorera’? Ci vorrà anche del tempo, speriamo poco, ma si puo’ sempre tornare sull’argomento per complimentarsi per il risultato ottenuto o per far constatare a chi di dovere che poco e’ cambiato.

Io, ripeto, non ne faccio una questione politica perche’ la politica la fanno “gli uomini e le donne con spirito di servizio”, ma di autorevolezza del nostro Sindaco che sa assumersi le responsabilità in prima persona.

Lettera Firmata