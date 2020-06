Si è tenuta nel pomeriggio di ieri una riunione in videoconferenza convocata dal Prefetto Olita per una valutazione congiunta, tra gli Enti ed Uffici interessati, delle complesse problematiche afferenti i collegamenti tra le province di Alessandria e di Genova, che determinano ripercussioni di notevole rilievo anche su comunità e realtà economiche e produttive già duramente provate dagli eventi alluvionali dello scorso autunno e successivamente dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica.

All’incontro, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato l’Assessore regionale ai Trasporti della Regione Piemonte, il Presidente della Provincia di Alessandria, i rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Polizia Stradale, i rappresentanti di ANAS Piemonte e Liguria, la Direzione del 1° Tronco della Società Autostrade di Genova ed i Sindaci dei Comuni di Ovada e Belforte Monferrato.

Nel corso dell’incontro sono state prese in esame le criticità relative alla viabilità che incidono in modo rilevante sui collegamenti tra il basso Piemonte e la Regione Liguria, sia con riguardo alla rete autostradale che alla viabilità ordinaria.

In particolare, al fine di attenuare il più possibile il disagio della popolazione residente, si è concordato che in caso di chiusura cautelativa del tratto della SP 456 in località Gnocchetto per allerta meteo per piogge, la Società Autostrade, sentita la Provincia, valuterà la modifica del programma di cantierizzazioni e chiusure della tratta autostradale dell’A26 interessata al fine di garantirne la percorribilità, fornendone adeguata comunicazione all’utenza e alle Forze dell’Ordine.

E’ stata inoltre evidenziata l’opportunità di accelerare il più possibile la definizione del complesso iter burocratico del trasferimento della strada 456 “del Turchino” piemontese all’ANAS, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, almeno per il tratto al confine con la regione Liguria, ove peraltro tale strada è già gestita da ANAS. Tale passaggio consentirebbe infatti alla predetta Azienda di avviare in tempi brevi la progettazione e cantierizzazione degli interventi necessari per mettere definitivamente in sicurezza il tratto stradale interessato.

Al riguardo ANAS Piemonte e la Provincia di Alessandria si sono resi disponibili ad effettuare incontri propedeutici all’avvio delle progettazioni dei lavori necessari alla messa in sicurezza del tratto stradale ed alla definizione di un cronogramma già a partire dalla settimana entrante.