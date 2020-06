Il nuovo prefetto di Alessandria, Igino Olita, giovedì mattina sarà in visita presso il municipio di Tortona per incontrare ufficialmente in Sindaco Federico Chiodi, eventuali componenti della Giunta Comunale e visitare la struttura comunale oltre che a salutare i dipendenti e vedere parte della città.

Una visita per prendere coscienza della situazione visto che il nuovo Prefetto si era insediato in piena emergenza Covid-19.

Nato a Brindisi il 20 febbraio 1954 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, è coniugato. Entrato in carriera nel dicembre 1982, ha assunto servizio presso la Prefettura di Venezia in qualità di Vice Consigliere. Dall’ottobre 1983 ha prestato servizio presso il Commissariato di Governo della Regione Veneto, svolgendo anche le funzioni di Componente della Commissione di Controllo sull’Amministrazione della Regione Veneto.

Tra i vari incarichi ricoperti si ricordano le gestioni commissariali dei Comuni di Fiesso d’Artico (VE), di Vigonovo (VE), di Dolo (VE), di Musile di Piave (VE), Sabbioneta (MN) e di San Bonifacio (VR).

Dal 23 maggio 2016 al 15 marzo 2020 ha ricoperto l’incarico di Prefetto del Verbano Cusio Ossola e dal 16 marzo 2020 è Prefetto di Alessandria.