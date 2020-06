A chi rivolgersi in caso di guasti a serrature, porte o tapparelle? Non esiste una risposta univoca. Generalmente un fabbro se la cava egregiamente con questo genere di problemi perché è preparato a trattare qualsiasi materiale metallico come ferro, acciaio o alluminio. Quindi si rivela particolarmente idoneo a riparare serrande in alluminio, serrature, maniglie ma anche cancelli e inferriate. In realtà il fabbro offre una grande varietà di servizi per la casa e, se cerchi un fabbro su Torino e provincia ti basterà dare uno sguardo online e chiamare quello che offre il servizio più vicino alle tue esigenze.

Quali servizi offre un fabbro?

Il fabbro è una figura professionale molto richiesta, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Difatti il suo lavoro non si limita alla lavorazione di metalli a caldo ma offre molto di più. Oltre ad essere l’unico professionista in grado di compiere lavori di precisione su qualsiasi tipo di metallo è richiestissimo per riparazioni e lavori su finestre, porte, inferriate e cancelli. Il suo servizio riguarda anche le serrature di ogni tipo che, quando si rompono, diventano una vera e propria grana. Il fabbro, infatti, è preparato per intervenire su qualsiasi tipo di serratura in caso di guasti, malfunzionamenti o incidenti come chi dimentica le chiavi o le spezza all’interno del cilindro. Le problematiche più comuni a cui risponde sono il cambio, il montaggio e la riparazione di una serratura ma anche i casi di ostruzione e di rottura o smarrimento chiavi. Inoltre opera per riparazione o creazione ex novo di infissi e serramenti in alluminio e acciaio e su cancelli o ringhiere esterne ed interne.

È sicuro affidarsi ad un fabbro durante la quarantena?

Come abbiamo anticipato il fabbro è una figura altamente qualificata a lavorare su materiali complessi, che si possono trattare solamente con la giusta comprovata e con gli strumenti idonei. È preferibile contattarlo per interventi su metalli di qualsiasi tipo perché, con il fai da te potresti peggiorare la situazione non essendo in possesso della strumentazione adeguata al tipo di lavoro o necessità. Di questi tempi potresti avere il dubbio o il timore di contattarlo per via delle restrizioni messe in atto dal Governo per il contenimento del Covid-19 ma, su questo aspetto, non ti devi assolutamente preoccupare. Difatti basta mettere in atto i giusti accorgimenti per un lavoro veloce e pulito, nel rispetto del Decreto vigente.

Come comportarsi durante un intervento del fabbro?

Per far sì che tutto vada liscio ti consigliamo di spiegare dettagliatamente il problema durante il primo contatto telefonico, soprattutto se l’intervento richiesto si deve necessariamente svolgere in loco. Questo consentirà al professionista di portare con sé il materiale necessario ed eviterà inutili perdite di tempo. Inoltre durante l’intervento è importante che non ci siano troppe persone ad assistere, specialmente in spazi piccoli. Se hai bambini o una famiglia numerosa assicurati che sia in un’altra stanza e lascia il professionista libero di lavorare. Presentati munito di guanti e mascherina e mantieni sempre la distanza di sicurezza e vedrai che il problema si risolverà velocemente e senza troppe complicazioni. A fine lavoro ti raccomandiamo comunque di disinfettare tutte le superfici con cui siete venuti a contatto e di igienizzare mani e volto accuratamente.